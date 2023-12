La redazione del Centro Studi Geopolitica.info consiglia l’acquisto dell’Atlante Geopolitico 2023, qui acquistabile.

L’opera si conferma strumento indispensabile per orientarsi in una realtà in continuo mutamento, in cui cambiano i punti di riferimento dell’ordine internazionale e si impongono nuovi protagonisti dello scenario globale. Analisi rigorose, scientifica selezione dei dati, aggiornamento di tutte le informazioni, ricchezza del corredo di grafici, tabelle e carte geopolitiche e tematiche, chiarezza nell’esposizione sono garanzia dell’alta qualità, ma anche della assoluta fruibilità dei contenuti.

Filo conduttore di questa edizione è il tema cruciale delle Migrazioni, analizzato da un’ampia gamma di prospettive e grazie a informazioni provenienti da tutto il mondo che si ritrovano nei saggi della sezione introduttiva Mondo, in tutte le schede degli Stati, ma anche nelle numerose mappe, nei dati e nei grafici presenti nell’Atlante, oltre che nella sezione dedicata alle Organizzazioni internazionali e in quella finale con indicatori e infografiche.